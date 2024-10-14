Россияне купили почти на треть больше планшетов с января по сентябрь 2024

С начала 2024 года и до сентября в России было продано 2 миллиона планшетов на общую сумму 41,5 миллиарда рублей. Это на 32% больше по количеству устройств и на 31% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом в 2023 году. По данным аналитиков компании МТС, бренд Xiaomi стал самым популярным на рынке планшетов, поднимаясь с пятого места на первое.

Особенно заметный рост наблюдается в сегменте планшетов стоимостью 30–40 тысяч рублей, где продажи увеличились на 53%. Этот ценовой диапазон составляет 7% от всех продаж. В то же время продажи в других категориях, таких как устройства стоимостью 50–60 тысяч рублей и планшеты от 80 до 100 тысяч рублей, показали снижение.

Xiaomi возглавила список, увеличив свою долю на рынке с 9% до 15%. Лидером по доходам остаётся Apple, которая занимает 21% рынка. В первой пятёрке брендов по продажам за январь — сентябрь 2024 года следующие: Xiaomi (15%), Huawei (14%), Samsung (10%), малоизвестные китайские бренды (9%) и Apple (7%). Самой востребованной моделью стал Xiaomi PAD SE 11 с 256 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной, а в денежном эквиваленте лидирует Apple iPad 64 ГБ образца 2021 года.