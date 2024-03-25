Россияне купили рекордное число смартфонов в первом квартале 2024 года

Продажи смартфонов в России за первый квартал 2024 года выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув 7,4 млн устройств. Рынок увеличился на 34% в денежном выражении, что является самым высоким показателем с 2018 года. Эксперты прогнозируют, что к концу года объем продаж смартфонов в России может превысить 36 млн устройств.

Лидером продаж смартфонов на российском рынке является китайская компания Xiaomi, удерживающая 29% долю. Эльдар Муртазин из Mobile Research Group отмечает, что этот рост связан с переориентацией российского бизнеса и политики. Впереди нас ожидает рекордный год по продажам смартфонов, превышающий 35-36 млн штук.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что этот рост связан с переориентацией российского бизнеса и государственной политики. В «Ситилинке» и на «Авито» также отмечаются положительные динамики в продажах смартфонов, что свидетельствует о росте спроса на эти устройства.