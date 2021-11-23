Россияне массово закупились китайским оборудованием для майнинга

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Россияне массово закупились китайским оборудованием для майнингаА все из-за запрета майнинга в Китае
Напомним, что в этом году майнинг признали незаконным на всей территории Китая. В этой связи местные майнеры начали распродавать необходимые для этой деятельности устройства. Как оказалось, большую часть из них купили россияне.
Так, китайские майнеры справедливо решили, что вернуть хоть часть потраченных на деятельность средств позволит продажа оборудования на вторичном рынке. Это привело к падению цен на ряд моделей ASIC — причем на более чем 40%.
Исследователи Financial Times выяснили, что большая часть китайский устройств для майнинга была отправлена на территорию России. Так, российские майнеры выкупили порядка 205 000 устройств. В то же время, закупиться китайскими аппаратами для добывания криптовалюты решили и в Казахстане — там оказалось 87 849 ASIC. Чуть меньше — 87 200 — оказалось на территории Соединенных Штатов.
Источник: notebookcheck.net