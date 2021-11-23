Россияне массово закупились китайским оборудованием для майнинга

Так, китайские майнеры справедливо решили, что вернуть хоть часть потраченных на деятельность средств позволит продажа оборудования на вторичном рынке. Это привело к падению цен на ряд моделей ASIC — причем на более чем 40%.

Исследователи Financial Times выяснили, что большая часть китайский устройств для майнинга была отправлена на территорию России. Так, российские майнеры выкупили порядка 205 000 устройств. В то же время, закупиться китайскими аппаратами для добывания криптовалюты решили и в Казахстане — там оказалось 87 849 ASIC. Чуть меньше — 87 200 — оказалось на территории Соединенных Штатов.