Россияне массово жалуются на платную раздачу интернета с телефонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает жалобы клиентов мобильных операторов на оплату за использование мобильного интернета для раздачи другим устройствам. Согласно пресс-службе ФАС, МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Tele2» взимают такую плату.

ФАС уже обратилась к операторам связи с запросами, чтобы разобраться в ситуации. Сейчас она анализирует данные, полученные от операторов, и, если будет обнаружено нарушение антимонопольного законодательства, будут предприняты соответствующие меры.

С апреля МТС начал взимать дополнительную плату за возможность использования мобильного интернета на других устройствах. Эта плата может достигать 1500 рублей в месяц. «Билайн» также ввёл эту плату для новых абонентов на некоторых тарифах. Некоторые операторы предлагают отдельные тарифы для использования интернета на других устройствах. Операторы утверждают, что введение этой оплаты помогает более эффективно использовать сетевые ресурсы.

Минцифры разработало стратегию развития связи в России до 2035 года, которая предусматривает возможность повышения тарифов операторами, если они вложат средства в развитие сетей и новые технологии.