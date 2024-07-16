Россияне массово жалуются на сбои в гаджетах Xiaomi

В России произошёл серьёзный сбой в работе устройств Xiaomi, как сообщает сайт Downdetector, отслеживающий проблемы с интернет-сервисами. По данным графика на сайте, проблемы начались примерно в 16:45 по московскому времени, к 17:30 зарегистрировано уже 108 жалоб.

Большинство пользователей, столкнувшихся с техническими неполадками, проживают в Москве и Московской области. Около трети всех жалоб пришлось на столичный регион.

Дополнительно 12% жалоб поступили от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов, таких как Краснодарский край, Нижегородская область и Татарстан.