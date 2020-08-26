Наука и технологии
Сегодня 11:37
Россияне могут искать работу с помощью чат-бота
Его можно использовать в Viber и Telegram
Интернет-портал “Работу.ру” выпустил собственного чат-бота, благодаря которому россияне могут искать работу прямо в мессенджерах. Чат-бот RaBotik функционирует в Viber и Telegram.
Так, нововведение способно отыскать работу россиянам с учетом определенных параметров, в числе которых желаемая должность, размер заработной платы, наличие опыта, график работы и город поиска. Интересно, что бот, вычислив геолокацию, может искать вакансии на определенном расстоянии от дома соискателя. Найденные вакансии можно сохранить или же отправить друзьям. Работает нововведение на базе технологии машинного обучения и обработки естественного языка. Таким образом, с каждым новым взаимодействием чат-бот развивается, становясь лучше в коммуникациях.
Сообщается, что разработчики планируют внедрить в RaBotik и возможность формирования полноценного резюме.