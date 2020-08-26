Россияне могут искать работу с помощью чат-бота

Так, нововведение способно отыскать работу россиянам с учетом определенных параметров, в числе которых желаемая должность, размер заработной платы, наличие опыта, график работы и город поиска. Интересно, что бот, вычислив геолокацию, может искать вакансии на определенном расстоянии от дома соискателя. Найденные вакансии можно сохранить или же отправить друзьям. Работает нововведение на базе технологии машинного обучения и обработки естественного языка. Таким образом, с каждым новым взаимодействием чат-бот развивается, становясь лучше в коммуникациях.