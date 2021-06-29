Россияне могут купить рекордно подешевевшие «умные» часы Xiaomi Mi Watch

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Россияне могут купить рекордно подешевевшие «умные» часы Xiaomi Mi WatchОтличная цена за устройство
Прямо сейчас на AliExpress проходит аттракцион невиданной щедрости. Глобальная версия смарт-часов Xiaomi Mi Watch с бесплатной доставкой в Россию продаётся всего за 110 долларов (7,9 тыс рублей). Для сравнения, непосредственно в нашей стране, даже с учётом скидки, за устройство просят почти 9 тыс рублей.
Данная модель способна вести контроль частоты сердечных сокращений на протяжении всего дня. При этом также в ней есть функция отслеживания количества кислорода в крови (SpO2) и максимального уровня его потребления.
Вместе с тем Mi Watch обладают и основными фитнес-функциями, такими как подсчёт количества шагов, несколько режимов тренировок, контроль качества и продолжительности сна. Также они умеют отслеживать уровень стресса и утомляемости.
Найти «умные» часы по приятной цене, как мы и писали выше, можно на AliExpress.