Россияне могут купить рекордно подешевевшие «умные» часы Xiaomi Mi Watch

Данная модель способна вести контроль частоты сердечных сокращений на протяжении всего дня. При этом также в ней есть функция отслеживания количества кислорода в крови (SpO2) и максимального уровня его потребления.

Вместе с тем Mi Watch обладают и основными фитнес-функциями, такими как подсчёт количества шагов, несколько режимов тренировок, контроль качества и продолжительности сна. Также они умеют отслеживать уровень стресса и утомляемости.

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