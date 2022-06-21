Россияне могут остаться без Outlook и Skype

Это Outlook, Skype, игровые платформы. Эксперт считает, что критические обновления продуктов будет доступны позже. Касательно игровых консолей Пермяков отметил, что эти устройства могут быть недоступны без возможности восстановления, что может спровоцировать миграцию пользователей на другие продукты или пиратские версии.

«Вероятно, мы будем и дальше испытывать проблемы с доступом к продуктам компании. Например, может пропадать доступ к облачной платформе live.com. На ней всё завязано: пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и игровые сервисы», — подчеркнул эксперт.