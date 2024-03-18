Россияне могут потерять часть пенсии из-за ошибки в информсистеме

Работодатели в России выражают беспокойство по поводу возможных проблем с выходом их сотрудников на досрочную пенсию из-за неполадок в информационной системе Минтруда. Они отмечают, что данные о вредных условиях труда, необходимые для расчёта досрочных пенсий, частично отсутствуют или отображаются неверно. Эти данные используются Социальным фондом для определения права сотрудников на досрочную пенсию, к которой могут претендовать около 8 миллионов человек в России.

Проблемы связаны с некорректным отображением части данных в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ). Результаты специальной оценки труда и обучения по охране труда, загружаемые работодателями в эту систему, могут быть неверно интерпретированы, что может привести к ошибкам в расчётах досрочных пенсий. Проблему подтверждают как работодатели, так и профсоюзы, и она касается значительного числа работников, занятых в условиях, опасных для здоровья.

Система, разработанная для учёта условий труда и использования при расчёте пенсий, испытывает технические проблемы, которые мешают корректной работе. Это создаёт неопределённость для работников, которые могут иметь право на досрочную пенсию, но сталкиваются с затруднениями при подтверждении своего статуса. Организации и государственные учреждения пытаются найти решение этой проблемы, но в настоящее время ситуация остаётся неразрешённой, что может вызвать негативные последствия для работников, ожидающих досрочную пенсию.