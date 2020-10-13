Россияне могут проверить безопасность товара с помощью новой цифровой платформы

Так, благодаря сайту россияне могут перейти в реестры "Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии" для проверки безопасности товара, к примеру, перед его покупкой. Пользователи могут изучить данные о порядке сертификации и декларирования продукции. Кроме того, там можно проанализировать пошаговую инструкцию проверки сертификата или декларации посредством реестров Росаккредитации.

Россиянам, перед покупкой, посоветовали попросить у продавца сертификат или декларацию, проверив данные с помощью платформы. Проверку, к слову, можно осуществить с использованием QR-кода на документе, или же вводом в поисковую строку в реестрах Росаккредитации номера документа.