Россияне на карантине стали чаще покупать мини-пивоварни и хлебопечки

Согласно обнародованным данным, буквально в прошлом месяце продажи хлебопечек на российском рынке выросли на 310%, тогда как продажи миксеров увеличились на 258%. Кроме того, фиксируется также увеличение востребованности яйцеварок и соковыжималок, продажи которых выросли на 61 и 120% соответственно.

Замечен повышенный спрос и на мини-пивоварни. Так, основываясь на опубликованных данных, россияне стали в три раза чаще, по сравнению с прошлогодними показателями, покупать солодовый экстракт, тогда как продажи пивных кружек и бокалов поднялись на 98%. Сообщается, что популярность также набрали и домашние грильницы.