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Россияне на удалёнке начали активнее следить за детьми в интернете
51,8% опрошенных стали больше контролировать пребывание детей в сети
Разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» провел опрос сотрудников российских компаний. В результате выяснилось, что россияне на удаленке начали активнее следить за детьми в интернете.
Так, порядка 51,8% признались, что после перехода на удаленный режим работы, ввиду пандемии, стали больше уделять время контролю пребывания детей в интернете. В то же время, 30% опрошенных сообщили, что вообще не занимаются слежкой за детьми в сети, тогда как 17% и вовсе начали реже это делать.
Сложившиеся обстоятельства, как показал опрос, послужили толчком к необходимости контролировать, чем ребенок занимается не только во время дистанционного обучения, но и то, что он делает в сети.
Козлов предположил, что некоторым россиянам вынужденное совместное времяпровождение позволит улучшить отношения с ребенком.