Россияне на удалёнке начали активнее следить за детьми в интернете

Так, порядка 51,8% признались, что после перехода на удаленный режим работы, ввиду пандемии, стали больше уделять время контролю пребывания детей в интернете. В то же время, 30% опрошенных сообщили, что вообще не занимаются слежкой за детьми в сети, тогда как 17% и вовсе начали реже это делать.