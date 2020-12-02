Россияне начали бояться 4G-вышек и помешали возведению одной из них

Для того, чтобы не допустить установку вышки, жители города перекрыли дорогу автомобилями, тем самым закрыв путь монтажной бригаде, передает Telegram-канал Mash. Теперь, для “сохранения своей безопасности”, жители поочередно контролируют территорию, тем самым не давая даже теоретической возможности рабочим взять за свою работу.

Напомним, что ранее во многих странах мира прошла волна борьбы с вышками 5G. Недавно, например, активисты из подмосковной Ивантеевки выступили против постройки одной такой, так как считают, что ее излучение негативно влияет на их ДНК.