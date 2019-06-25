Россияне начали брать кредиты на повседневные нужды вместо ипотеки

В начале мая кредитование на потребительские нужды в России обогнало по темпам роста ипотеку. Об этом сообщается в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Как подчеркнул главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков, это произошло впервые с 2013 года, который был докризисным. На конец апреля прирост портфеля потребительских кредитов в годовом выражении составил 25,2 против 23,5% в ипотечном.

Месяцем ранее потребительские кредиты и ипотека сравнялись по темпам роста на уровне 24,2%, затем рост необеспеченного кредитования еще сильнее ускорился, а ипотечного — замедлился.

Наметился и рост доли потребкредитов в розничном кредитном портфеле банков. По прогнозам Центробанка, розничное кредитование продолжит расти в ближайшие месяцы с той же скоростью, а к концу года замедлится.