Наука и технологии
Сегодня в 07:26
Россияне начали чаще тратить деньги на платные подписки в сети
Траты увеличились на 25%
Специалисты Ассоциации электронных коммуникаций поделились результатами исследования «Экономика рунета 2020-2021», в рамках которого выяснилось, что россияне начали чаще тратить деньги на платные подписки в сети.
Так, согласно данным источника, траты россиян в интернете выросли на 25% по сравнению с прошлогодним результатом. В общей сложности объем покупок соответствует 1,33 млрд долларов. Сообщается, что больше всего денег жители России потратили на музыкальную подписку Boom.
Также специалисты обнаружили, что россияне в целом стали больше времени уделять на соцсети (+30%). В 2020 году количество зарегистрированных пользователей достигло отметки 64 млн человек. Чаще всего скачивалась популярная у подростков соцсеть с короткими роликами TikTok. В то же время, больше всего активных пользователей оказалось у мессенджера WhatsApp.