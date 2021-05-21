Россияне начали чаще тратить деньги на платные подписки в сети

Так, согласно данным источника, траты россиян в интернете выросли на 25% по сравнению с прошлогодним результатом. В общей сложности объем покупок соответствует 1,33 млрд долларов. Сообщается, что больше всего денег жители России потратили на музыкальную подписку Boom.

Также специалисты обнаружили, что россияне в целом стали больше времени уделять на соцсети (+30%). В 2020 году количество зарегистрированных пользователей достигло отметки 64 млн человек. Чаще всего скачивалась популярная у подростков соцсеть с короткими роликами TikTok. В то же время, больше всего активных пользователей оказалось у мессенджера WhatsApp.