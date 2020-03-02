Россияне начали экономить на онлайн покупках

Выяснилось, что в 2019 году средний объем расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах достиг отметки в 7,5 доллара, что, к слову, на 17% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, аналогичная тенденция отслеживается в отечественных онлайн-магазинах. Так, средний чек россиян в них уменьшился на 13%, составив 2,6 тыс рублей.

Однако отмечается, что суммарный объем рынка интернет-торговли за прошедший год, напротив, увеличился на 41%, достигнув отметки в 19,1 млрд долларов. Таким образом, несмотря на то, что россияне стали экономить на онлайн покупках, самих покупателей стало больше.