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Россияне начали экономить на онлайн покупках
Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли
Стало известно, что россияне начали экономить на онлайн покупках. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли, которые зафиксировали уменьшение средних объемов расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах.
Выяснилось, что в 2019 году средний объем расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах достиг отметки в 7,5 доллара, что, к слову, на 17% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, аналогичная тенденция отслеживается в отечественных онлайн-магазинах. Так, средний чек россиян в них уменьшился на 13%, составив 2,6 тыс рублей.
Однако отмечается, что суммарный объем рынка интернет-торговли за прошедший год, напротив, увеличился на 41%, достигнув отметки в 19,1 млрд долларов. Таким образом, несмотря на то, что россияне стали экономить на онлайн покупках, самих покупателей стало больше.