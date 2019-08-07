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Россияне начали избавляться от кредитного рабства

Но количество должников все еще составляет более половины населения страны
ВЦИОМ провел опрос, согласно которому доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, за последние два года сократилась с 57% до 51%.

"Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%", - говорится в опубликованных ВЦИОМ результатах опроса.

Что интересно, наибольшее количество кредитов находится в руках россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Так, около 72% граждан этой возрастной группы рассказали, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. 63% россиян в возрасте от 35 до 44 лет также имеют кредитные обязательства.

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