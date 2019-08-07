Россияне начали избавляться от кредитного рабства

"Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проводившегося в конце июля 2019 года. Доля россиян с кредитами за два года сократилась на 6 процентных пунктов: в 2017 году она составляла 57%", - говорится в опубликованных ВЦИОМ результатах опроса.

Что интересно, наибольшее количество кредитов находится в руках россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Так, около 72% граждан этой возрастной группы рассказали, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. 63% россиян в возрасте от 35 до 44 лет также имеют кредитные обязательства.