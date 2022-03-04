Россияне начали массово брать кредиты на технику

Сообщается, что речь идёт о POS-кредитах, которые граждане брали на покупку импортной техники. Рост составил 15-25%. Случившееся может быть связано с ослаблением курса рубля, а также ростом цен на товары.

По мнению экспертов, в 2022 году прирост просроченной задолженности может составить 10–15%.

Напомним, что за последние несколько дней большая часть импортных товаров в России выросла в цене. При этом многие технологические гиганты и вовсе временно ушли с российского рынка. В их числе Apple, Intel и AMD.