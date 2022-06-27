Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страны

Сегодня в 08:31
1 мин.
Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страныЭто было более чем ожидаемо
Пару недель назад российские пользователи столкнулись с невозможностью скачать Windows с официального сайта операционной системы. Спустя какое-то время после этого Microsoft заявила о намерении окончательно уйти с рынка России.
Реакция жителей страны не заставила себя ждать. Так, по данным Google Trends, за последнее время число запросов жителей России, связанных с активацией операционной системы Windows, выросло на 80 — 250%.
Самым сильно растущим оказался поиск по ключевым словам «ключ активации windows 10 2022» — его популярность увеличилась на 200%. У запросов «скачать образ windows 10 для флэшки» и «windows iso downloader» на 180% и 110% соответственно.
Напомним, что Microsoft ещё весной 2022 года объявила о временной приостановке продажи новых продуктов на территории России.