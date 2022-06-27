Наука и технологии
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Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страны

Это было более чем ожидаемо
Пару недель назад российские пользователи столкнулись с невозможностью скачать Windows с официального сайта операционной системы. Спустя какое-то время после этого Microsoft заявила о намерении окончательно уйти с рынка России.
Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страны

Реакция жителей страны не заставила себя ждать. Так, по данным Google Trends, за последнее время число запросов жителей России, связанных с активацией операционной системы Windows, выросло на 80 — 250%.

Самым сильно растущим оказался поиск по ключевым словам «ключ активации windows 10 2022» — его популярность увеличилась на 200%. У запросов «скачать образ windows 10 для флэшки» и «windows iso downloader» на 180% и 110% соответственно.

Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страны

Напомним, что Microsoft ещё весной 2022 года объявила о временной приостановке продажи новых продуктов на территории России.

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