Россияне начали массово пиратить Windows после ухода Microsoft из страны

Реакция жителей страны не заставила себя ждать. Так, по данным Google Trends, за последнее время число запросов жителей России, связанных с активацией операционной системы Windows, выросло на 80 — 250%.

Самым сильно растущим оказался поиск по ключевым словам «ключ активации windows 10 2022» — его популярность увеличилась на 200%. У запросов «скачать образ windows 10 для флэшки» и «windows iso downloader» на 180% и 110% соответственно.