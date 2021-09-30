Россияне начали переходить на продукты с искусственными жирами

Поскольку такая продукция набирает всё большую популярность у российского потребителя, необходимо создать прозрачный и стабильный рынок. По словам Валерии Родиной, исполнительного директора Союза производителей продукции на растительной основе, такие продукты становятся всё более востребованными, и важно, чтобы они стали максимально доступными в офлайн формате, и потребителям не приходилось их искать в специализированных магазинах или заказывать через интернет.

Отмечается, что такие продукты ничем не отличаются от оригинала и не имеют растительного вкуса. Ранее считалось, что искусственные мясо и рыбу будут выращивать в лабораториях, но стоимость их производства доходит до 2 тысяч долларов за кг продукта. А производство продуктов на растительной основе совершенствуется и по прогнозам аналитиков рынка будет дешеветь, поэтому и является наиболее перспективным.