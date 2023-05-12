Россияне начали раскупать защиту от беспилотников

Сегодня мы наблюдаем стабильно растущий интерес к защите от дронов. Мы регулярно — практически ежедневно — получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчёт его стоимости и дальнейшее приобретение. С января по апрель 2023 года спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



