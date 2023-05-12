Наука и технологии
18:41, 12 мая 2023
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Россияне начали раскупать защиту от беспилотников

Об этом рассказали в Kaspersky Antidrone

Руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров рассказал о росте востребованности россиянами решений для защиты от дронов.

Речь идёт о программно-аппаратном комплексе Kaspersky Antidrone, предназначенном для защиты от беспилотников. По словам Турова, спрос на такое решение с января по апрель 2023 года вырос в 2,5 раза.

Сегодня мы наблюдаем стабильно растущий интерес к защите от дронов. Мы регулярно — практически ежедневно — получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчёт его стоимости и дальнейшее приобретение. С января по апрель 2023 года спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Туров
Руководитель направления Kaspersky Antidrone
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