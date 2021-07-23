Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Так, согласно данным “Связного”, с января по июнь было куплено порядка 3,1 млн таких телефонов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их популярность выросла на 6,7 %. Причем еще более очевидно этот процесс наблюдается в денежном выражении — продажи выросли на 18,8 %, достигнув 4,5 млрд рублей.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что во втором квартале был зафиксирован рост продаж кнопочных телефонов на 26% в натуральном выражении и 35 % в денежном. В то же время, «МегаФон» установил, что в первом полугодии 2021 года продажи выросли на 4 % в штуках и на 21 % в деньгах.