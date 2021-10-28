Россияне начали скупать поддельные европейские сертификаты о вакцинации

В числе таких подделок можно найти сертификаты о прививании Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. По словам экспертов, это делается с целью получить возможность путешествовать в Европе, т.е. в странах, которые не признают эффективность отечественного «Спутник V».

Сообщается, что в среднем цена поддельного документа — от 150 до 800 долларов (от 10 до 56 тыс рублей). При этом его стоимость зависит от разных показателей, в том числе страны и качества документальной проводки.

Стоит, правда, понимать, что подделка документов — серьёзное нарушение закона. По словам юристов, если покупателей таких справок поймают с поличным, то им светит лишение права посещать страны Евросоюза.