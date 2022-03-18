Россияне начали закупать впрок презервативы

Спрос вырос на 17% с 28 февраля по 6 марта по сравнению с прошлым годом и составил 540,7 тысяч упаковок, при этом накануне — с 21 по 27 февраля — спрос снизился на 0,2% и составлял до 460 тысяч упаковок.

Как отмечается, зачастую покупают большие упаковки от различных брендов по 12–15 презервативов стоимостью около 400–600 рублей. «Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены», — рассказала совладелица одного из магазинов «для взрослых» Есения Шамонина.