Россияне начнут печатать себе еду на 3D-принтере уже через 5-7 лет

Песков отметил, что и сейчас печать съедобных продуктов на 3D-принтере стала возможной, но на данном этапе развития она не эксплуатируется в больших масштабах. Для того, чтобы распространить эту технологию ей, по мнению специалиста, следует объединиться с другим развивающимся трендом — производством растительного мяса.

“Стадия ещё пока очень ранняя, но я думаю, что ещё 5-7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню… Это точно будут массовые дешёвые устройства, примерно как пылесосы”, — поделился Песков.