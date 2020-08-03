Россияне начнут получать льготы за сдачу биометрии

В частности, Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении клиентам, сдавшим биометрию. Так, если клиент передаст биометрические слепки, банк снимет суточное ограничение по операциям с одного до пяти млн рублей.

Подобные льготы предусмотрены и ВТБ банков. В данном случае, если клиент зарегистрирует слепок лица, а также образец голоса в Единой биометрической системе. Кроме того, банк “Дом.РФ” также планирует увеличить лимиты по платежам и переводам за предоставление клиентами биометрической информации.