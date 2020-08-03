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Россияне начнут получать льготы за сдачу биометрии
Готовность предоставить льготы выразили сразу несколько российских банков
Издание “Известия” опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что россияне начнут получать льготы за сдачу биометрии. Готовность предоставить льготы выразили сразу несколько российских банков, в числе которых Сбербанк и ВТБ.
В частности, Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении клиентам, сдавшим биометрию. Так, если клиент передаст биометрические слепки, банк снимет суточное ограничение по операциям с одного до пяти млн рублей.
Подобные льготы предусмотрены и ВТБ банков. В данном случае, если клиент зарегистрирует слепок лица, а также образец голоса в Единой биометрической системе. Кроме того, банк “Дом.РФ” также планирует увеличить лимиты по платежам и переводам за предоставление клиентами биометрической информации.