Россияне научились обходить блокировку YouTube в стране через Minecraft, Garry's Mod и Discord

Опубликовано 05 августа 2024, 07:42
1 мин.
Россияне научились обходить блокировку YouTube в стране через Minecraft, Garry's Mod и DiscordГоль на выдумку хитра
Пользователи из России быстро нашли несколько креативных способов обхода замедления YouTube, не требующих сложных настроек или установки дополнительного софта.
Один из самых простых методов включает использование популярного мессенджера Discord. Чтобы обойти блокировку, достаточно вставить ссылку на нужное видео в чат (в веб-версии Discord) и отправить её.
Видео будет воспроизводиться в хорошем качестве и с нормальной скоростью непосредственно в чате.
Другие способы связаны с популярными играми. В Minecraft можно использовать мод Web Displays для просмотра видео с YouTube прямо внутри игры. Аналогично, в Garry's Mod есть встроенный видеоплеер, который также корректно воспроизводит YouTube-контент.
Эти методы стали популярны после того, как YouTube в России столкнулся с серьезными проблемами, замедлившись до невозможности использования, ранее на этой неделе.