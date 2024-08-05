Россияне научились обходить блокировку YouTube в стране через Minecraft, Garry's Mod и Discord

Один из самых простых методов включает использование популярного мессенджера Discord. Чтобы обойти блокировку, достаточно вставить ссылку на нужное видео в чат (в веб-версии Discord) и отправить её.

Видео будет воспроизводиться в хорошем качестве и с нормальной скоростью непосредственно в чате.

Другие способы связаны с популярными играми. В Minecraft можно использовать мод Web Displays для просмотра видео с YouTube прямо внутри игры. Аналогично, в Garry's Mod есть встроенный видеоплеер, который также корректно воспроизводит YouTube-контент.

Эти методы стали популярны после того, как YouTube в России столкнулся с серьезными проблемами, замедлившись до невозможности использования, ранее на этой неделе.