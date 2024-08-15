Россияне назвали области применения голосовых помощников

Согласно опросу ВТБ, голосовые помощники становятся все более популярными среди россиян, причём многие используют их не только со смартфонов, но и с других устройств. По результатам исследования, 98% респондентов знают, что такое голосовой помощник, и около двух третей из них использовали его хотя бы раз. Большинство пользователей активируют помощника через смартфон (81%), на втором месте — смарт-колонки или станции (36%), а следом идут ноутбуки и умные телевизоры (24%).

Интересно, что наиболее частое использование голосового помощника с телевизора отмечается в Центральном и Северо-Кавказском округах, где этот способ предпочитают 34% и 35% пользователей соответственно. Кроме того, голосовые помощники также используются с планшетов, умных часов и даже бортовых компьютеров автомобилей. Более редкие варианты использования включают бытовую технику и освещение —, например, управление чайниками и кофеварками или даже душем. В Москве особой популярностью пользуются голосовые помощники в системах умного дома, таких как освещение.

Голосовые помощники наиболее востребованы для поиска информации в интернете (68%), получения ответов на вопросы (64%) и прогнозов погоды (59%). Менее популярны функции музыкального плеера (55%) и виртуального секретаря, который может напоминать о задачах и искать документы. Финансовые функции также востребованы: половина респондентов используют ассистентов для запроса баланса и финансового консультирования. Руслан Фазилов из ВТБ отметил, что уже половина пользователей считает голосовые помощники полезными для управления финансами и ожидает расширения их функций в будущем.