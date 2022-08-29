Россияне назвали профессии с самыми красивыми людьми

По итогу, каждый пятый опрошенный (а это 20%!) заявил, что большинство красивых мужчин занимаются актёрским искусством. В свою очередь, актрис самыми симпатичными считают и того больше респондентов — 23%.

Также к профессиям с красивыми людьми отнесли военную сферу (8%), спорт (6%), медицину (5%) и фитнес (4%).

Стоит отметить, что аж 7% опрошенных заявили, что красивые мужчины найдутся в каждой из профессий. При этом схожей позиции, но по поводу женщин, придерживает почти в два раза больше человек — 13% россиян.

Ещё из интересного можно подметить, что каждый десятый считает девушек-врачей самыми красивыми, 9% — стюардесс, а около 6% из числа опрошенных заявили, что самые привлекательные женщины идут работать секретарями.