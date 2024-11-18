Россияне назвали своих фаворитов среди мессенджеров

По данным исследования Mediascope, мессенджеры занимают лидирующую позицию среди мобильных приложений в России, на них приходится около 20% времени, проводимого за телефоном. WhatsApp и Telegram почти поровну делят популярность — 48% и 47% соответственно, а на Viber приходится всего 4%. Аналитики Pact и агентства «Дела PR» выяснили, что россияне воспринимают мессенджеры по-разному: WhatsApp чаще ассоциируется с семейным и рабочим общением, а Telegram воспринимается как инновационный и «родной» инструмент.

Среди респондентов 38% считают Telegram удобным для работы, а более трети отмечают его как отечественный продукт. WhatsApp вызывает более смешанные чувства — часть пользователей называет его привычным и семейным, а другая часть — иностранным и консервативным. Viber, напротив, ассоциируется с «иностранным» и «сложным», что отражается и в его низкой популярности. Аналитики добавляют, что выбор мессенджера брендами обычно зависит от целей: WhatsApp подходит для оперативного общения, Telegram — для автоматизации и создания контента, а Viber — для бесплатных звонков.

В ходе опроса эксперты также изучили представления россиян о будущем мессенджеров. Треть верит, что однажды через приложения можно будет передавать запахи и вкусы, а около 24% ждут появления голограмм вместо видеосообщений. Некоторые считают, что мессенджеры смогут анализировать личную жизнь или работать через силу мысли. Специалисты подчёркивают, что развитие мессенджеров требует глубокого анализа аудитории и адаптации коммуникационных стратегий, чтобы эффективно выделяться среди потока информации.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена