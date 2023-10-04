Россияне не могут зарегистрировать авто и получить права из-за сбоя в системе ГАИ

Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время регистрация автомобилей и выдача прав затруднены из-за этого сбоя.

Специалисты уже работают над устранением проблемы, однако её причины пока устанавливаются. Неизвестно, сколько времени понадобится для полного восстановления работы системы, но водители и автовладельцы могут столкнуться с временными неудобствами при обращении в ГАИ.

Данный инцидент стал ещё одним напоминанием о том, насколько важно обеспечивать стабильную работу критически важных информационных систем, особенно в таких сферах, как транспорт и безопасность.

Надеемся, что ситуация быстро разрешится, и все услуги ГАИ вернутся к нормальной работе.