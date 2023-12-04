Россияне не смогут отправлять обращения властям Якутии через Gmail и Proton

С 6 декабря в Якутии изменят правила для отправки сообщений на почтовые адреса местных органов власти. Теперь нельзя будет использовать почтовые домены Gmail, Proton, Onionmail, Megamail, Hotmail. Такое ограничение связано с ростом ложных сообщений о терактах, что может создавать опасные ситуации для органов власти.

Управление ЗАГС объяснило, что эта мера принята для предотвращения преступлений и обеспечения безопасности органов государственной власти. В связи с участившимися случаями распространения ложной информации с экстремистским содержанием, решено ограничить доступ к некоторым почтовым доменам. Это решение направлено на предотвращение нежелательных обстоятельств и обеспечение безопасности в регионе.