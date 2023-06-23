Россияне оказались готовы к «голографическим» учителям

Всё больше россиян задумываются о будущем образовании, исследование Академии Calltouch показало. Согласно опросу, 35% респондентов считают, что технологии заменят роль менторов и наставников. К тому же, каждый пятый человек считает, что через 15 лет каждому придётся осваивать новые профессии и постоянно обучаться.

Также 35% россиян считают, что востребованным преподавателем может стать голограмма, 15% предпочли бы аватары известных личностей, например, Ньютона или Достоевского, а 13% предпочитают роботов. Ещё 8% считают, что главную роль в образовании будут играть международные образовательные платформы.

Тем не менее, для некоторых людей менторство до сих пор связано исключительно с людьми. Для 28% респондентов важным качеством является практический опыт, а 16% считают, что ментор должен быть энергичным представителем нового поколения. 14% респондентов подчеркнули важность сочетания человеческого опыта и современных технологий, особенно обучения в виртуальной реальности.

Более половины опрошенных россиян считают, что цифровые технологии полезны для образования. Они отмечают, что технологии стали доступнее в последнее время (26%) и предоставляют возможность учиться в любое время (23%) и обмениваться опытом в чатах (12%). В то же время, треть респондентов считает, что развитие технологий снижает необходимость в обучении.

С появлением цифровых технологий в образовании появилось больше способов получения информации. Многие пользователи комбинируют разные методы, выбирая наиболее удобные для себя. По результатам опроса, 22% предпочитают скринкасты, 21% — книги и статьи, 20% — короткие обучающие видео, а 12% — инфографику и майнд-карты. Также важным является практическое обучение, которое оценили 16% респондентов, а 13% считают, что лучше всего учиться на практике.