Россияне оказались легкомысленными в сфере защиты и сохранности информации

Россиянам свойственна легкомысленность в сфере защиты и сохранности информации. Этот вывод следует из отчета специалистов Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) от 2018 года.

В нем сказано: 55% россиян уверены, что защита персональных данных — не их забота. По их мнению, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Только треть респондентов делает резервные копии собственных данных (35%).

В Международный день резервного копирования Роскачество сослалось на этот отчёт и напомнило пользователям, что данные с любого устройства могут быть повреждены или утрачены, и если нет копии, то восстановить важные документы, фотографии и видеозаписи может быть невозможно.

Роскачество уже рассказывало о том, что существует целый класс вирусов, шифрующих всю информацию на компьютере и требующих перевести киберпреступникам деньги за ее расшифрование.

Но причина, по которой необходимо делать резервное копирование, не только в возможных хакерских атаках – огромное количество смартфонов и ПК выходит из строя ежедневно, и вместе с ними пользователь утрачивает данные, которые на них хранятся. Именно поэтому крайне важно иметь копии на другом устройстве.