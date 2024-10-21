Россияне охладели к фитнес-браслетам из-за отсутствия новшеств два года подряд

Несмотря на рост цен, денежные продажи носимых устройств увеличились на 17%, составив 38 миллиардов рублей. Однако средняя цена на носимые устройства возросла на 10−22%, что также повлияло на спрос. По данным «Платформы ОФД», средний чек на умные часы оказался на 9% выше уровня прошлого года, составив 8090 рублей.

Как отмечает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, «технический прогресс в носимых устройствах замедлился». Он подчеркивает, что большинство производителей предлагают тот же набор функций, что и два года назад, в то время как смарт-часы становятся более универсальными.