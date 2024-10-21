Наука и технологии
Опубликовано 21 октября 2024, 12:31
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Россияне охладели к фитнес-браслетам из-за отсутствия новшеств два года подряд

Большинство производителей предлагают одинаковый набор функций
Фитнес-браслеты и умные часы теряют популярность среди российских покупателей, как сообщают ритейлеры и дистрибуторы. На фоне насыщения рынка и замедления технологических инноваций, за девять месяцев 2024 года продажи носимых устройств остаются на уровне предыдущего года, отмечает статистика «М.видео-Эльдорадо», МТС и «Марвел-дистрибуции».
Россияне охладели к фитнес-браслетам из-за отсутствия новшеств два года подряд

© Ferra.ru

Несмотря на рост цен, денежные продажи носимых устройств увеличились на 17%, составив 38 миллиардов рублей. Однако средняя цена на носимые устройства возросла на 10−22%, что также повлияло на спрос. По данным «Платформы ОФД», средний чек на умные часы оказался на 9% выше уровня прошлого года, составив 8090 рублей.

Как отмечает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, «технический прогресс в носимых устройствах замедлился». Он подчеркивает, что большинство производителей предлагают тот же набор функций, что и два года назад, в то время как смарт-часы становятся более универсальными.

Технический прогресс в носимых устройствах замедлился: лишь в паре экспериментальных моделей смарт-браслетов Xiaomi появились востребованные функции из умных часов, например динамики и микрофоны для возможности ответить на звонок.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Среди лидеров продаж в «Ситилинке» оказались бренды Huawei, Xiaomi и Apple, а на Wildberries наибольшим спросом пользуются устройства Hoco, Dsaila и F9. Уникальный успех показал отечественный производитель Elari, чьи детские умные часы стали востребованы в 46 раз чаще, чем в прошлом году.

Согласно экспертам, российский рынок носимой электроники стал зрелым, и новые факторы, такие как изменение форм-фактора и удлинение сроков замены устройств, влияют на спрос.