Россияне охладели к фитнес-браслетам из-за отсутствия новшеств два года подряд

Россияне охладели к фитнес-браслетам из-за отсутствия новшеств два года подрядБольшинство производителей предлагают одинаковый набор функций
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Несмотря на рост цен, денежные продажи носимых устройств увеличились на 17%, составив 38 миллиардов рублей. Однако средняя цена на носимые устройства возросла на 10−22%, что также повлияло на спрос. По данным «Платформы ОФД», средний чек на умные часы оказался на 9% выше уровня прошлого года, составив 8090 рублей.
Как отмечает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, «технический прогресс в носимых устройствах замедлился». Он подчеркивает, что большинство производителей предлагают тот же набор функций, что и два года назад, в то время как смарт-часы становятся более универсальными.
Технический прогресс в носимых устройствах замедлился: лишь в паре экспериментальных моделей смарт-браслетов Xiaomi появились востребованные функции из умных часов, например динамики и микрофоны для возможности ответить на звонок.
Среди лидеров продаж в «Ситилинке» оказались бренды Huawei, Xiaomi и Apple, а на Wildberries наибольшим спросом пользуются устройства Hoco, Dsaila и F9. Уникальный успех показал отечественный производитель Elari, чьи детские умные часы стали востребованы в 46 раз чаще, чем в прошлом году.
Согласно экспертам, российский рынок носимой электроники стал зрелым, и новые факторы, такие как изменение форм-фактора и удлинение сроков замены устройств, влияют на спрос.