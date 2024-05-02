Россияне оплатили «улыбкой» более миллиона покупок с начала 2024 года

Согласно отчёту от Сбера, большинство клиентов (52,8%) используют сервис «Оплата улыбкой» в супермаркетах для покупок. Примерно 9,9% случаев оплаты происходят в кафе и ресторанах, а также почти 9% — в магазинах электроники и товаров для дома. Другие популярные места для использования этого сервиса включают магазины одежды и обуви (7,9%) и магазины товаров для здоровья (7,8%).

С начала 2024 года россияне совершили 1,3 млн покупок с помощью сервиса «Оплата улыбкой», подтверждая его удобство и безопасность. Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин подчеркнул, что главное преимущество этого сервиса — его удобство и защищённость. Личность клиента невозможно украсть, поскольку система сканирует уникальные черты лица, что делает оплату через фотографию невозможной.

Шубочкин также отметил, что «Оплата улыбкой» наиболее популярна в Москве и Санкт-Петербурге, а информация о клиентах хранится в виде цифрового кода, связанного с их платёжным счётом, а не в форме фотографии.