Россияне отказались от молока и кефира в пользу йогуртов

В России снижаются продажи молочной продукции третий год подряд. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании Nielsen.
Продажи с мая 2018 года по апрель 2019 года снизились 0,4% в натуральном выражении, в аналогичном периоде прошлого года — на 3,4%, в 2017 году — 4%. В денежном выражении рынок находится в минимальном за последние три года плюсе — 1,8%, 2,5% в аналогичном периоде 2018-го и 5,2% в 2017 году.
По мнению аналитиков, на рынок продолжает оказывать давление снижение продаж традиционной продукции, такой как молоко, творог, кефир, масло, сметана, сливки. Она составляет 75% денежного объема и продолжает сокращаться в натуральном выражении — наблюдается спад на 0,6%.
В то же время продажи современной молочной продукции, на которую приходится 25% рынка, растут — на 0,8% в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Особенно явный рост отмечается в категории творожных десертов, вязких и питьевых йогуртов, рост которым обеспечивают промоакции, увеличение ассортимента в магазинах и успешные новинки.
50% продаж на рынке молочных продуктов происходят по промоакции, и эта доля продолжает расти.