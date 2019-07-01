Россияне отказались от молока и кефира в пользу йогуртов

В России снижаются продажи молочной продукции третий год подряд. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании Nielsen.

Продажи с мая 2018 года по апрель 2019 года снизились 0,4% в натуральном выражении, в аналогичном периоде прошлого года — на 3,4%, в 2017 году — 4%. В денежном выражении рынок находится в минимальном за последние три года плюсе — 1,8%, 2,5% в аналогичном периоде 2018-го и 5,2% в 2017 году.