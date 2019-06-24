Россияне отказались от сокращенной рабочей недели

Из тех, кто высказался негативно по поводу сокращения рабочей недели, большинство боится снижения дохода вслед за изменением графика работы.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Недавно о сокращении рабочей недели до 4 дней заговорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках своего выступления на конференции Международной организации труда.