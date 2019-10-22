Наука и технологии
Сегодня 12:06
Россияне отказываются регистрировать дроны
В конечном итоге такие “владельцы” дронов будут оштрафованы
Росавиация опубликовала официальную статистику, согласно которой менее 5% дронов, которые на данный момент могут быть в пользовании россиян, прошли регистрацию. К слову, уже после 27 октября отсутствие регистрации может обернуться штрафами для владельцев беспилотных летательных аппаратов.
Из 3,2 тыс поступивших заявок, на учет уже поставлены 1,6 тыс дронов, в то время как по оценкам экспертов, на руках у россиян в данный момент находится около 52 тыс дронов. Что интересно, 31 заявка в итоге была отклонена, а основной причиной отказа было неправильное заполнение заявления, в том числе “нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления неуполномоченным лицом”.
Важно отметить, что на сегодняшний день ведомство принимает заявки лишь по почте, но уже с марта 2020 года заявку можно будет подать и через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.
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