Россияне отказываются регистрировать дроны

Из 3,2 тыс поступивших заявок, на учет уже поставлены 1,6 тыс дронов, в то время как по оценкам экспертов, на руках у россиян в данный момент находится около 52 тыс дронов. Что интересно, 31 заявка в итоге была отклонена, а основной причиной отказа было неправильное заполнение заявления, в том числе “нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления неуполномоченным лицом”.

Важно отметить, что на сегодняшний день ведомство принимает заявки лишь по почте, но уже с марта 2020 года заявку можно будет подать и через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.