Россияне перешли на дешёвые noname-роутеры Wi-Fi в 2025 г.

Средняя стоимость снизилась на 11% — до 4000 рублей. Это указывает на переход покупателей к более дешёвым моделям.

Главный драйвер категории — роутеры, на долю которых приходится почти 52% продаж. Всё больше пользователей обновляют домашние сети, чтобы улучшить стабильность подключения и подключить больше устройств.

В количественном выражении лидируют noname-роутеры (19%), за ними следуют TP-Link (12%), Keenetic (11%) и Tuya (5%).

В деньгах, наоборот, больше покупают решения Keenetic и TP-Link, что отражает баланс между бюджетным и продвинутым сегментами.

Эксперты отмечают, что спрос остаётся устойчивым — россияне активно строят «умные дома» и обновляют Wi-Fi инфраструктуру, делая ставку на доступность и простоту подключения.