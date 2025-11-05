Опубликовано 05 ноября 2025, 08:001 мин.
Россияне перешли на дешёвые noname-роутеры Wi-Fi в 2025 г.Копейка рубль бережет
Рынок коммуникационных устройств в России вырос на 8% за первые девять месяцев 2025 года, сообщает М.Видео. За это время россияне приобрели около 6,9 млн девайсов на сумму 27 млрд рублей.
Средняя стоимость снизилась на 11% — до 4000 рублей. Это указывает на переход покупателей к более дешёвым моделям.
Главный драйвер категории — роутеры, на долю которых приходится почти 52% продаж. Всё больше пользователей обновляют домашние сети, чтобы улучшить стабильность подключения и подключить больше устройств.
В количественном выражении лидируют noname-роутеры (19%), за ними следуют TP-Link (12%), Keenetic (11%) и Tuya (5%).
В деньгах, наоборот, больше покупают решения Keenetic и TP-Link, что отражает баланс между бюджетным и продвинутым сегментами.
Эксперты отмечают, что спрос остаётся устойчивым — россияне активно строят «умные дома» и обновляют Wi-Fi инфраструктуру, делая ставку на доступность и простоту подключения.