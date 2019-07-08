Россияне перешли на поддельные вещи вместо фирменных

По словам экспертов, тот факт, что доходы населения из года в год только падают(https://www.retail.ru/news/rynok-falshivykh-veshchey-klassa-lyuks-prevysil-legalnyy/, говорит о том, что у людей просто нет денег на покупку так желаемых кофточек Gucci и кроссовок Yeezy от популярного рэпера. Почему люди просто не переходят на те бренды, что им по карману — неизвестно. Но зато явно видна связь между увеличением количества контрафакта и тем, как у людей остается все меньше свободных денег на руках.

Исследователи из компании Brandmonitor отмечают, что торговля копиями и репликами все больше будет уходить в онлайн. Например, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры. С учетом стремительного развития логистики, брендам все сложнее будет бороться с продажей подделок — слишком много способов доставки товаров сегодня есть у продавцов неоригинального товара.