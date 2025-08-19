Россияне перешли на роутеры Keenetic и Huawei с TP-Link

Основным драйвером спроса остаются роутеры, на которые приходится более половины всех продаж. Их доля в количественном выражении достигла 50,3%, а в денежном — 57,8%. Это связано с растущей потребностью в стабильном интернете, особенно в условиях увеличения числа домашних устройств, подключаемых к сети.

Средняя цена роутера снизилась на 9% и составила 4 664 рубля. Такая динамика объясняется ростом популярности моделей из среднего и бюджетного сегментов. При этом потребители стали чаще выбирать устройства с поддержкой Wi-Fi 6 и mesh-сетей, которые обеспечивают лучшее покрытие.

Среди брендов усилились позиции Keenetic и Huawei. Keenetic занял 19% рынка в денежном выражении, предлагая надежные и простые в настройке решения. Huawei сохраняет спрос благодаря моделям с Wi-Fi 6. Также растет доля Xiaomi, Tenda и Cudy, которые привлекают покупателей доступными устройствами с современными технологиями. В то же время TP-Link, ранее лидировавший на рынке, сократил свою долю с 31% до 11%.

В целом российский рынок становится более ориентированным на конкретные пользовательские задачи. Покупатели чаще выбирают устройства, обеспечивающие стабильное покрытие дома и поддержку большого числа подключённых устройств, что способствует дальнейшему развитию рынка.