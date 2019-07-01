Россияне перестали читать и перешли на телевизор

Две трети опрошенных не реже раза в неделю и чаще встречаются с друзьями (66%). На третьем месте по еженедельной частоте досуга – походы в гости и прием гостей (42% и 43% соответственно).

Более чем у половины жителей России к чтению художественной литературы прохладное отношение – ее читают несколько раз в год (27%) или не читают вовсе (28%). Если в целом доля опрошенных, никогда не читающих художественную литературу от 1994 года к 2019 снизилась, но некритично (на 5%), то доля жителей России, которые читают её ежедневно или еженедельно, сократилась существеннее – в два раза: с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно.

Реже всего россияне тратят свое время на посещению театров, музеев и концертов. Каждый второй жителей России никогда не был в театре, консерватории или музее (55%). Еще выше число тех, кто никогда не бывал на концерте любимых групп и исполнителей (64%). Большая часть опрошенных посещает музеи или концертные залы всего несколько раз в год и реже.

Четверть жителей России ежемесячно посещает кинотеатры, из них 5% опрошенных делают это еженедельно, и в целом аудитория любителей посмотреть кино на большом экране растет в первую очередь за счет тех, кто бывает там хотя бы один-два раза в месяц: в 1994 году – 8%, в 2019 – уже 20%.

Опрос проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.