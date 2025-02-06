Россияне перестали обращать внимание на бренды при покупке батареек

С 2025 года компания запускает новую благотворительную акцию совместно с фондом «Красивые дети в красивом мире». Теперь покупатели батареек Carrera смогут помочь заповедникам России и сохранению редких животных. С каждой покупки 5 рублей будут перечисляться в фонд, который занимается охраной природных территорий. На упаковке батареек Carrera изображен снежный барс — символ фонда и один из исчезающих видов.

М.Видео-Эльдорадо уже 11 лет реализует экологические инициативы. Фонд «Красивые дети в красивом мире» поддержал 38 заповедников, способствуя увеличению численности редких животных и растений, включая амурских тигров, серых китов и даже редкие виды летучих мышей.

Компания также развивает программу утилизации батареек. В магазинах сети установлены специальные контейнеры для сбора использованных элементов питания.

В 2024 году на переработку было отправлено 4,9 миллиона батареек общим весом 99 тонн. Это на 16% больше, чем годом ранее.