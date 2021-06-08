Россияне подали в суд на Роскомнадзор за замедление Twitter

Но несмотря на то, что соцсеть пошла навстречу отечественному ведомству, РКН так и не перестала «тормозить» её. В связи с этим группа россиян, в лице главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, оппозиционера Евгения Доможирова, фотографа Евгения Фельдмана и столичного муниципального депутата Вадима Коровина, подали иск в суд на регулятор.

Истцы требуют от Роскомнадзора убрать ограничения по скорости трафика в Twitter, сообщает Интерфакс. Своё требование они аргументировали тем, что лично они не публиковали запрещённые материалы на платформе и вообще не нарушали закона.

А это значит, что ограничения со стороны ведомства являются «вмешательством в их право на свободу выражения мнения».