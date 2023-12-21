Россияне поделились своими страхами, связанными с ИИ

Около 22% россиян выражают беспокойство по поводу возможности разрушения своего будущего зловещим искусственным интеллектом, аналогичным «Скайнету» из фильма «Терминатор». Это следует из опроса компании Art Engineering, специализирующейся на решениях для телекоммуникационной инфраструктуры.

Среди тех, кто опасается искусственного интеллекта, 8% тревожатся, что автоматизированные системы лишат людей рабочих мест, а ещё 14% выражают страх перед роботизацией.

Коммерческий директор Art Engineering, Артём Стенюшкин, подчёркивает, что растущая отрасль искусственного интеллекта требует сильной инфраструктуры, способствующей созданию новых рабочих мест и развитию новых профессий, и отмечает, что роботизация — это отдельная сфера.

Почти половина россиян (почти 47%) смотрит с оптимизмом на развитие технологий искусственного интеллекта. Более 23% считают, что нейросети могут стимулировать экономический рост, 9% надеются на решение проблемы дефицита кадров, а 14% ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы.

Треть респондентов (32%) относится нейтрально к развитию технологий искусственного интеллекта в России, готовыми без особых проблем принять нововведения, связанные с интеграцией этой технологии в повседневную жизнь.