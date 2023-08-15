Россияне полюбили онлайн-кино: мобильный трафик от просмотра фильмов вырос на 16%

В 2023 году пользователи стали активнее смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах через свои смартфоны, это подтвердили аналитики «Мегафона» на основе данных своих абонентов. Мобильный трафик в таких кинотеатрах вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 13%. Важно отметить, что продолжительность сессий также увеличилась на 4%, составив 35 минут.

Люди все чаще переключаются между разными платформами для просмотра фильмов — в среднем на одного человека приходится уже 2,4 видеосервиса, в то время как годом ранее это было 2,2 сервиса. Трафик на онлайн-кинотеатры активно возрастает в четверг и воскресенье, а наибольший спрос приходится на январские и майские праздники.

Особенно сильно выросла доля пользователей возрастной группы 25-35 лет, достигнув 50%. В то время как аудитория старше 35 лет стала меньше интересоваться онлайн-кинотеатрами. Аналитики связывают рост популярности просмотра фильмов на смартфонах с улучшением характеристик устройств: продажи смартфонов с большими экранами и высоким разрешением растут год от года, что делает просмотр более комфортным.