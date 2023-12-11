Россияне поставили исторический рекорд в использовании электричества в 2023 году

Российская энергетическая система достигла исторического рекорда по потреблению электроэнергии, превысив предыдущий максимум на 2821 МВт. Новый пик, равный 168765 МВт, зафиксирован при среднесуточной температуре в -21 градус Цельсия. Также был установлен рекорд в Сибири, где при -23,4 градуса Цельсия потребление составило 33169 МВт, на 1331 МВт больше, чем в декабре 2012 года.

В период с 6 по 8 декабря также отмечены исторические максимумы в региональных энергосистемах, включая Красноярский край, Иркутскую и Калужскую области, Татарстан, Ингушетию и Якутию. Системный оператор прогнозирует дальнейший рост потребления электроэнергии в связи с продолжительными морозами.

Ранее в «Интер РАО» сообщали о введении периодических ограничений, вплоть до полного прекращения, поставок электроэнергии за границу для поддержания энергобаланса на юге страны. Это вызвано увеличением числа потребителей и расширением поставок в новые регионы. В ситуации острой нехватки энергии предлагается закупать электроэнергию в соседних странах.