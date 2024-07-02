Россияне поставили новый рекорд интереса к компьютерным клубам

Оборот компьютерных клубов в России за первые полгода текущего года вырос на 22%, достигнув около 14 млрд рублей, по данным Дмитрия Лукина из компании Langame. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда объем рынка составил 11,5 млрд рублей. Эксперты объясняют увеличение популярности клубов желанием людей находиться в комфортной обстановке для игр и отдыха.

В то же время, стоимость игровых ПК выросла, что привело к увеличению продаж в денежном выражении на 38% с начала 2024 года, достигнув 16 млрд рублей. В количественном выражении продажи увеличились на 12%, составив 160 тыс. устройств. Эти данные были предоставлены компанией «М.видео-Эльдорадо».

Алексей Каленчук из фонда «Сколково» отметил, что после введения ограничений производителями игровых консолей в России возникли трудности с их настройкой. Он также отметил рост цен на оборудование, особенно заметный в регионах страны. Эмин Мусеибов из сети True Gamers сообщил, что игровые клубы активно открываются в российских регионах, где молодёжь может профессионально заниматься киберспортом.

Таким образом, игровые клубы в России продолжают демонстрировать рост как в столице, так и в регионах. Интерес к таким заведениям увеличивается, что подтверждается ростом числа клубов и устройств, внедрённых в систему Langame.