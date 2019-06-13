Россияне поставили рекорд по покупкам со скидками

Россияне установили новый годовой рекорд по покупкам товаров со скидками по различным акциям. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт исследовательской компании Ipsos Comcon.

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%. Показатель впервые превысил психологический рубеж в 50%. Для сравнения, в 2016 году покупки со скидками были на уровне 41%, а в 2017 году — достигли 45%.

По словам аналитиков, потребители привыкли экономить и готовы ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции. К этому привели как падение реальных доходов населения, так и конкуренция розничных сетей.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% год к году. Индекс потребительского доверия за тот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума.